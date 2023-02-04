  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'den Ali Palabıyık hakkında suç duyurusu
Spor

Fenerbahçe'den Ali Palabıyık hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe, verdiği kararlarla ortalığı birbirine katan Adana Demirspor maçının hakemi Ali Palabıyık hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 12:42:00 -
Fenerbahçe'den Ali Palabıyık hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.

İHA'nın haberine göre, divan kurulu üyelerinin konuşmalarının arasında söz alan Dündar, Adana Demirspor maçında düdük çalan hakem Ali Palabıyık ve ekibi için suç duyurusunda bulunulduğunu duyurarak, "Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, Ali Palabıyık ve ekibi için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundular. Ali Palabıyık, Fenerbahçe camiasından özür dilemeli ve düdüğünü bir daha çalmamak üzere asmalıdır” şeklinde konuştu.

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Ali Palabıyık'a şok sözler!
Rasim Ozan Kütahyalı'dan Ali Palabıyık'a şok sözler!

Spor

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Ali Palabıyık'a şok sözler!

MHK'den flaş Ali Palabıyık kararı!
MHK'den flaş Ali Palabıyık kararı!

Spor

MHK'den flaş Ali Palabıyık kararı!

Fenerbahçe'den Ali Palabıyık tepkisi
Fenerbahçe'den Ali Palabıyık tepkisi

Spor

Fenerbahçe'den Ali Palabıyık tepkisi

Murat Sancak'tan Fenerbahçelileri kızdıracak Ali Palabıyık yorumu
Murat Sancak'tan Fenerbahçelileri kızdıracak Ali Palabıyık yorumu

Spor

Murat Sancak'tan Fenerbahçelileri kızdıracak Ali Palabıyık yorumu

Kimse bunu beklemiyordu... MHK'dan Ali Palabıyık kararı!
Kimse bunu beklemiyordu... MHK'dan Ali Palabıyık kararı!

Spor

Kimse bunu beklemiyordu... MHK'dan Ali Palabıyık kararı!

Fenerbahçe taraftarı Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının hakemi ile karşılaşınca olanlar oldu
Fenerbahçe taraftarı Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının hakemi ile karşılaşınca olanlar oldu

Spor

Fenerbahçe taraftarı Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının hakemi ile karşılaşınca olanlar oldu

Jesus'tan olay Ali Palabıyık açıklaması! Yer yerinden oynayacak...
Jesus'tan olay Ali Palabıyık açıklaması! Yer yerinden oynayacak...

Spor

Jesus'tan olay Ali Palabıyık açıklaması! Yer yerinden oynayacak...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23