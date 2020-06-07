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Spor

Fenerbahçe'den 2010-2011 sezonu açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2010-2011 sezonu ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "2010-2011 sezonu şampiyonu, namusuyla, alın teriyle, hakkıyla, taraftarıyla, camiasıyla Fenerbahçe'dir" ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 21:45:00 -
Fenerbahçe'den 2010-2011 sezonu açıklaması

Fenerbahçe'den 2010-2011 sezonu açıklaması geldi.

Son günlerde gündemi meşgül eden 2010-2011 sezonu ile ilgili Fenerbahçe cephesinden yeni bir paylaşım yapıldı. Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2010-2011 sezonu şampiyonu, namusuyla, alın teriyle, hakkıyla, taraftarıyla, camiasıyla FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ’dür!" ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşımlar:

 

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