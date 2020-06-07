Fenerbahçe'den 2010-2011 sezonu açıklaması
Fenerbahçe Spor Kulübü, 2010-2011 sezonu ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "2010-2011 sezonu şampiyonu, namusuyla, alın teriyle, hakkıyla, taraftarıyla, camiasıyla Fenerbahçe'dir" ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe'den 2010-2011 sezonu açıklaması geldi.
Son günlerde gündemi meşgül eden 2010-2011 sezonu ile ilgili Fenerbahçe cephesinden yeni bir paylaşım yapıldı. Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2010-2011 sezonu şampiyonu, namusuyla, alın teriyle, hakkıyla, taraftarıyla, camiasıyla FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ’dür!" ifadelerine yer verildi.
İşte o paylaşımlar: