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Spor Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçı kamp kadrosu belli oldu
Spor

Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçı kamp kadrosu belli oldu

Enner Valencia da kadroda yer aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 16:42:10 -
Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçı kamp kadrosu belli oldu

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 11. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin maçın kamp kadrosu belli oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatife dönen Enner Valencia da maç kadrosuna dahil edildi. Aynı durumdaki Sinan Gümüş ise kadroda yer almadı.

Tolga Ciğerci de uzun bir süre sonra kadroda kendine yer buldu.

Sarı kart cezalısı Luiz Gustavo'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Mauricio Lemos, Kemal Ademi ve Diego Perotti ile çalışmalarını salonda sürdüren Mbwana Samatta, kadroya dahil edilmedi.

Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Nazım Sangare ve Harun Tekin de kadroda bulunmuyor.



- Kadro


Fenerbahçe'nin Yukatel Denizlispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Gökhan Gönül, Uğur Kaan Yıldız, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Filip Novak, Tolga Ciğerci, Jose Sosa, Ozan Tufan, Eyüp Akcan, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Mame Thiam, Enner Valencia, Papiss Cisse.


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