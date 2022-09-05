Fenerbahçe’de yeni transfere büyük şok! Liste belli oldu…
Fenerbahçe'de Avrupa Ligi listesi açıklandı. Kadroda, Lemos, Bruma, Novak, Burak Kapacak, Sangare ve Serdar Dursun listede yer almadı.
Fenerbahçe'de Avrupa Ligi listesi açıklandı. Kadroda, Lemos, Bruma, Novak, Burak Kapacak, Sangare ve Serdar Dursun listede yer almadı.
Fenerbahçe 'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu.
Lemos, Bruma, Burak Kapacak, Nazım Sangare, Serdar Dursun ve Novak, Sarı Lacivertliler'in Avrupa Ligi kadro listesine dahil edilmedi.
Yeni transfer Bruma'nın kadroda yer almaması dikkat çekti. Öte yandan Batshuayi kadroya dahil edildi.
Kadro şu şekilde:
Kaleciler: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Furak Akyüz, Demir Sarıcalı
Savunma: Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Alioski, Luan Peres, Attila Szalai, Yiğit Efe Demir.
Orta saha: Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Josuha King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, Yusuf Kocatürk, İsmail Yüksek, Muhammed İmre, Bora Aydınlık, Arda Çağdaş, Emre Mor.
Hücum: Joao Pedro, Osayi Samuel, Batshuayi.
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