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Spor Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
Spor

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-08-24 14:00:06 -
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

DÜZCE (AA) - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Topuk Yaylası'nda teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Antrenmanın, kuvvet, dayanıklılık, pas ve şut çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

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