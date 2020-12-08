  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı mesaisi başladı
Spor

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı mesaisi başladı

Sakatlıklarını atlatan kaleci Harun Tekin ve Nazım Sangare ile Sinan Gümüş takımla çalıştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 15:19:00 -
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Yukatel Denizlispor maçında 90 dakika forma giyen oyuncular yenilenme çabası gösterdi.

Sakatlığı sona eren kaleci Harun Tekin, antrenmanın tamamı boyunca takımla çalıştı. Bir başka iyileşme oyuncusu Nazım Sangare ile koronavirüs süreci sona eren Sinan Gümüş de tüm eğitimde yer aldı.

Koronavirüs tedavisi nedeniyle uzun süre takımdan uzak kalan ve Denizli'nin son bölümünde deplasmanda oynayan Enner Valencia, MR'a gitti ve dizinde ağrı hissettiği için eğitime katılmadı.

Bu oyuncuların yanı sıra Marcel Tisserand da salonda çalışmalarını gerçekleştirdi.

Isınma hareketlerinden başlayarak eğitim, pres ve pas ile devam etti. Antrenmanda arkadaşından hafif bir darbe alan Luiz Gustavo, tedavisinin ardından antrenmanına devam etti.

Dar alanda çift gollü maçla devam eden antrenman, serinletici hareketlerle tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Haçlı uşağı Hafter'in güçleri Libya’da Türk gemisine el koydu
Dünya

Haçlı uşağı Hafter'in güçleri Libya’da Türk gemisine el koydu

Darbeci Halife Hafter güçlerinin Libya'nın Misrata limanına giden Jamaika bayraklı bir Türk gemisini durduğunu açıkladı.
EBA TV ilkokul canlı izle 1, 2, 3, 4. sınıf canlı ders saatleri
Eğitim

EBA TV ilkokul canlı izle 1, 2, 3, 4. sınıf canlı ders saatleri

TRT EBA TV ilkokul canlı ders programı, EBA TV ilkokul canlı ders saatleri milyonlarca 1, 2, 3, ve 4. sınıf öğrencileri tarafından merak edi..
Yunanlılar ülkeleri sıralayarak dünya ile paylaştı! 'Türkiye'ye yönelik yaptırıma karşı çıktılar'
Dünya

Yunanlılar ülkeleri sıralayarak dünya ile paylaştı! 'Türkiye'ye yönelik yaptırıma karşı çıktılar'

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetlerinden rahatsız olan bazı AB ülkeleri Ankara'ya yönelik yaptırımlara karşı çıkıyor. Yunan bası..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay