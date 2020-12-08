Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Yukatel Denizlispor maçında 90 dakika forma giyen oyuncular yenilenme çabası gösterdi.

Sakatlığı sona eren kaleci Harun Tekin, antrenmanın tamamı boyunca takımla çalıştı. Bir başka iyileşme oyuncusu Nazım Sangare ile koronavirüs süreci sona eren Sinan Gümüş de tüm eğitimde yer aldı.

Koronavirüs tedavisi nedeniyle uzun süre takımdan uzak kalan ve Denizli'nin son bölümünde deplasmanda oynayan Enner Valencia, MR'a gitti ve dizinde ağrı hissettiği için eğitime katılmadı.

Bu oyuncuların yanı sıra Marcel Tisserand da salonda çalışmalarını gerçekleştirdi.

Isınma hareketlerinden başlayarak eğitim, pres ve pas ile devam etti. Antrenmanda arkadaşından hafif bir darbe alan Luiz Gustavo, tedavisinin ardından antrenmanına devam etti.

Dar alanda çift gollü maçla devam eden antrenman, serinletici hareketlerle tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.