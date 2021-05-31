Fenerbahçe'de yeni kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir

Emre Belözoğlu, kariyerine hoca olarak devam etmek istiyor. Başkan Ali Koç'un esas arzusu ise takımın başına kariyerli ve yabancı bir hoca getirmek.

Camianın bir kısmı da bu düşüncede. Ancak Emre Belözoğlu'na güvenenler de var. Başkan da iki arada bir derede kaldı. Emre Belözoğlu, artık bu konuya profesyonel bakıyor ve takım çalıştırma düşüncesinde. Başka bir hoca gelirse, kafasında ayrılmak var. Ancak bir sürpriz kapısı da açık.

Bir çok isim yer alıyor

Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında Favre, Löw, Jorge Jesus, Dalic gibi isimler var. Son olarak Pellegrini ve Arsene Wenger'in de adı geçti. Bu listedeki tüm hocalarla fikir alışverişi yapıldı. Bir iki gün içerisinde Fenerbahçe'nin hoca konusu netleşmiş olacak.