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Spor Fenerbahçe'de yeni kaptan Luiz Gustavo
Spor

Fenerbahçe'de yeni kaptan Luiz Gustavo

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımı ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe’de Dinamo Kiev maçına Luiz Gustavo kaptan olarak çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 21:46:00 -
Fenerbahçe'de yeni kaptan Luiz Gustavo

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımı ile 1-1 berabere kaldı. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Greuther Fürth ile oynanan hazırlık maçının 11’ine göre kadrosunda tek değişikliğe gitti. Pereira, Dinamo Kiev karşılaşmasında Serdar Dursun’un yerine Valencia’ya görev verdi.

Portekizli teknik adam, ilk 11’i Altay Bayındır, Szalai, Tisserand, Novak, Osayi-Samuel, Luiz Gustavo, Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Pelkas, Mesut Özil ve Valencia’dan oluşturdu.

Sarı-lacivertlilerde Berke Özer, Bartu Kulbilge, Nazım Sangare, Zanka, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Muhammed Gümüşkaya, Samatta ve Serdar Dursun ise yedek kulübesinde şans bekledi.

Dinamo Kiev Yardımcı Antrenörü Emil Karas ise Boyko, Sidcley, Syrota, Zabarnyi, Kedziora, Sydorchuk, Shepelev, Lednev, Rodrigues, Tsygankov ve Ramirez 11’ine görev verdi. Müsabakanın 28. dakikasında Ukrayna temsilcisi, Lednev’in golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 63. dakikasında Mesut Özil’in etkili pasında altıpasta topla buluşan Pelkas’ın şık dokunuşunda top filelere gitti ve Fenerbahçe 1-1’lik eşitliği sağladı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Fenerbahçe’de 67. dakikada Ferdi’nin yerine Nazım Sangare, Valencia’nın yerine Serdar Dursun ve Pelkas’ın yerine İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertlilerde 75. dakikada ise Zajc, Osayi-Samuel, Luiz Gustavo ve Mesut Özil oyundan alınırken, bu isimlerin yerine Zanka, Samatta, Mert Hakan Yandaş ve Ozan Tufan oyuna girdi.

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