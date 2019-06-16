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Fenerbahçe’de Tüzük Tadil Genel Kurulu iptal oldu

Fenerbahçe’de bugün yapılması planlanan Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu, yeterli üye sayısının sağlanmadığından dolayı iptal oldu.

16 Haziran 2019 Pazar 12:16
Fenerbahçe’de Tüzük Tadil Genel Kurulu iptal oldu

Fenerbahçe’de bugün yapılması planlanan Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu, yeterli üye sayısının sağlanmadığından dolayı iptal oldu. Toplantıya en az 2 bin 342 üyenin katılım göstermesi gerektiği yerde bin 572 kişi katıldı.


Fenerbahçe Spor Kulübü’nün mevcut tüzüğünün çeşitli hükümlerinin tadiline ilişkin Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşiyor. Toplantıda ilk olarak yapılması planlanan tüzük değişikliği, üyelerin yeterli çoğunluğu sağlanmadığından dolayı ertelendi. Genel kurula en az 2 bin 342 üyenin katılması gerekirken, sadece bin 572 üye katılım gösterdi.



“Günlük akışı etkilemeyecek maddelerdi”


Toplantıda kürsüye çıkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gerçekleştirmeye çalıştıkları tüzük kongresinin şu anki çalışmaları engelleyecekbir durumda olmadığını söyleyerek, “Mali açıdan daha belirleyici maddeler var. Günlük akışı etkilemeyecek maddeler. Önemli olan camiamızın önem verdiği tüzüğün ciddi anlamda yapılanması gerekiyor. Çelişkili maddelerin düzeltilmesi lazım. Günümüzün gerçeklerine uygun hale gelmesi lazım. Seçimin daha demokratik olması ve teknolojiye ayak uydurması gibi konular var. Aidat ile ilgili konular var. Bize göre yönetim kurulunun süresi ve dönemin tekrar belirlenmesi gerekiyor. 3 dönem sonra belki kısıtlama olabilir. Tüzük öyle yapılsın ki önümüzdeki 25-30 sene değişikliği gerek duyulmasın. Çok kapsamlı bir çalışma olacak. Madde madde oylanacak. 2014’teki değişiklik aceleye gelmişti. Kongre üyesi var, kongre üyesi var. Toplantıdan toplantıya gelen var, parası ödeyip gelmeyenler var. Bu konu ilgili her kongre üyesinin istediği görüşü bahsedebileceği bir süreç işleteceğiz. Bunun için toplantılar düzenlenecek. Daha çok katılımcı olmak isteyen üyeler ilgili kurullarla çalışmalar yapabilecek. Bugünküler mali konulardı. Çok fazla tartışmaya açık olmayan konulardı. Katılan kongre üyelerine teşekkür ederim. Şu anki rakam bin 572. Sizleri yormamak adına öğleden sonraki toplantıya kadar bu toplantıyı tamamlıyoruz, gerçekleşemiyor. Yeni tarih gerekmiyor. Buradaki maddeleri size bahsettim, ’Büyük tüzük tadil’ toplantısında ele alacağız” diye konuştu.


Ali Koç ayrıca tüm babaların da Babalar Günü’nü kutladı.


Öte yandan toplantının yapıldığı stadyumun yanında bulunan lisede bugün gerçekleşen üniversitelere giriş sınavı için gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda üyelere uyarılarda bulunuldu.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 12:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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