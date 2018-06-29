THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

Fenerbahçe'de Topuk Yaylası devri kapandı

Yıldırım'ın büyük katkılarıyla Fenerbahçe'ye kazandırılan ve açıldığı 2011 yılından beri her sene sarı-lacivertli ekibin kamp yaptığı Topuk Yaylası, bu yıl kullanılmayacak.

29 Haziran 2018 Cuma 11:17
Fenerbahçe'de Topuk Yaylası devri kapandı

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminin sona ermesiyle yapılan değişikliklere bir yenisi daha ekleniyor. Sarı-lacivertli ekip 2011 yılından beri sezon başı kampını yaptığı Topuk Yaylası Tesisleri'nden vazgeçerek Avrupa'ya gidecek.

AVUSTURYA VE HOLLANDA ÖNE ÇIKIYOR

Sportif direktör Comolli, daha önce gidip incelemelerde bulunduğu Düzce'deki tesisleri kamp için yeterli bulmadı. Fenerbahçe, uzun zaman sonra ilk kez Topuk Yaylası'na sezon hazırlıkları için gitmeyecek.

Sarı-lacivertliler, kampı Avrupa'da yapmayı planlıyor. Ön plana çıkan iki ülke Avusturya ve Hollanda. Ayın 8'ine kadar İstanbul'da çalışacak olan Fenerbahçe, 8-18 Temmuz tarihleri arasında ilk kampa gidecek. 21 Temmuz'da Feyenoord ile hazırlık maçı oynanması planlanıyor. Kanarya daha sonra 26-30 Temmuz tarihleri arasında Avrupa'da bir turnuvaya katılacak.

3 adet UEFA standartlarında çim sahanın bulunduğu, 80 oda kapasiteli Topuk Yaylası Tesisleri'ni son senelerde Azerbaycan ve Katar takımları tercih ediyor.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 11:17
  1. Düzce
  2. İstanbul
  3. Fenerbahçe Haberleri
  4. Fenerbahçe

YORUM YAZ

  • AsenaAsena13 sa önce
    Avrupa da böyle tesis yok.Bir cok Avrupa klubu Antalya ya felan gelir.Bu da gavur,dısarda para harcattıracak.Benim ülkemin havasından güzel kamp yeri mi olur.Tesisin fotosuna bak burda ne yeterli değilmiş.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Standard & Poor's'dan flaş Türkiye karar
  1. Standard & Poor's'dan flaş Türkiye karar
  2. Katliamı yapan ABD'linin kimliği..
  3. Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış..
  4. Erdoğan'dan Şarık Tara için taziye..
  5. Fatih Portakal Fox TV'ye veda mı etti?
  6. Teröristler üs bölgesine saldırdı
  7. Alman uzman bomba 'Muharrem İnce'..
  8. Çinli şirketler Türkiye'ye çıkarma yaptı
  9. Minik Eylül'ün acı haberinden sonra..
  10. UEFA Başkanı'ndan Galatasaray..
  11. İstanbul lise taban puanları 2018..
  12. Ankara liseleri taban puanları..
  13. Yerli Yörük sahneye çıktı
  14. Açık tenli ve sarışın insanlarda..
  15. Alaattin Çakıcı'ya soruştuma başlatıldı!
  16. Fatih Portakal böyle veda etti
  17. Alaattin Çakıcı; Hakan Albayrak Etyen..
  18. Mantı tarifi
  19. Ramil Guliyev 35 yıllık rekoru kırdı
  20. Çantanızda olmaması olmaz olan 9 şey
2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak
Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak