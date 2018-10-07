Fenerbahçe'de toplantı! Ali Koç...
Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe'nin Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından önemli gelişmeler yaşandı.07 Ekim 2018 Pazar 22:41
Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelenin bitiminin ardından takıma tepki gösteren taraftarlar, başkan Ali Koç'un takımı sahaya getirmesini istedi. Okul Açık ile Migros Alt Tribünü'nde bulunan ve stadı terk etmeyen sarı lacivertli taraftarlar, Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulunurken Phillip Cocu'yu da istifaya davet ettiler.
ALİ KOÇ, EKİBİYLE GÖRÜŞME YAPTI!
Başkan Ali Koç da maç bitiminde stattan hemen ayrılmazken, kurmaylarıyla birlikte mücadeleyi değerlendirdi.
YORUM YAZ