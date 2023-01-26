Fenerbahçe'de sürpriz yol ayrımı! Rıdvan Dilmen ima etmişti...

Fenerbahçe'de Attila Szalai dönemi sona erebilir. Rıdvan Dilmen'in son maçın ardından transfer imasında bulunduğu Attila Szalai'nin transferini duyurdular. Rıdvan Dilmen birkaç gün önce oyuncunun transferine dair flaş ifadeler kullanmıştı.

Attila Szalai'nin Fenerbahçe macerası sona mı eriyor? Geldiği günden itibaren gösterdiği performansla başarı basamaklarını tırmanan Macar stoper bu sezon düşüşe geçmişti. Son maçlardaki kötü görüntüsüyle dikkat çeken Attila Szalai için ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen de transfer imasında bulunmuştu.

Rıdvan Dilmen'in Ümraniyespor maçı sonrası Attila Szalai'yle ilgili sarf ettiği transfer sözleri gündemdeki sıcaklığını korurken İngiliz basını flaş bir haber geçti. Ada'da çıkan habere göre Liverpool, Virgil van Dijk'ın sakatlığı sonrası Attila Szalai'yi transfer etmek istiyor.

Akşam'a göre; Rıdvan Dilmen de son maçın ardından Attila Szalai'nin satılabileceğini söylemişti. Ünlü yorumcu çift haneli teklifin gelmesi durumunda Fenerbahçe'nin Szalai'yi elden çıkarması gerektiğini belirtmişti. Rıdvan Dilmen'in bu sözlerinin ardından İngiliz basınında çıkan transfer haberleri dikkat çekti.

Haber detayında Fenerbahçe'nin Kim Min-Jae satışına da vurgu yapılırken, Attila Szalai'nin maliyetinin Güney Koreli stoperden düşük olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra Attila Szalai'ye ülkesinde 'Macar Van Dijk' yakıştırması yapıldığına da değinildi.

Attila Szalai'den övgüyle bahseden İngilizler, Macar stoperin geçici bir çözüm olarak görülmediğini dile getirdi. 25 yaşındaki stoperin fizik gücü, hızı ve isabetli uzun paslarıyla da Van Dijk'ı anımsattığı vurgulandı.

2,2 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Fenerbahçe Attila Szalai'yi 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde 2,2 milyon euro karşılığında Apollon Limassol'den transfer etmişti.