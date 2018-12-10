Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Geri dönüyor

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Akhisarspor'a karşı 3-0 mağlup oldu. Fenerbahçe'de alınan yenilgi sonrası Başkan Ali Koç'un kararıyla takım karayolu ile İstanbul'a döndü. Teknik direktör konusunda Ersun Yanal'ın açıklanmasını beklenirken sürpriz bir değişim kararı alındı.

Volkan Ballı sürprizi

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve son olarak Akhisarspor deplasmanında 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, küme düşme hattına geriledi.

FutbolArena'nın edindiği bilgilere göre sarı lacivertlilerde İdari Menajer Onur Başar'ın görevine son verilip; uzun yıllar takımda görev yapmış olan Volkan Ballı'nın yeniden getirilmesi bekleniyor.