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Fenerbahçe'de Şükrü Saracoğlu kabri başında anıldı

27 Aralık 2018 Perşembe 14:16
Fenerbahçe'de Şükrü Saracoğlu kabri başında anıldı

İSTANBUL (AA) - Eski başbakanlardan ve Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Şükrü Saracoğlu, ölümünün 65. yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre anma törenine, kulüp yönetim kurulu üyelerinden Turhan Şahin'in yanı sıra tarih, müze ve arşiv kurulu üyeleri katıldı.

Törende, Fenerbahçe'de 1934-1950 döneminde 16 yıl başkanlık yapan Şükrü Saracoğlu'nun mezarına çelenk bırakılarak dualar okundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 14:16
  1. Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Şükrü Saracoğlu
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. kabri başında anıldı
  5. Spor Toto Süper Lig
  6. SÜPERLİG
  7. Turhan Şahin

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