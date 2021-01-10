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Spor Fenerbahçe'de stoper harekatı
Spor

Fenerbahçe'de stoper harekatı

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de stoper harekatı sürüyor. Sarı Lacivertliler'in gündemine son olarak Apollon Limassol forması giyen 22 yaşındaki Macar stoper Attila Szalai geldi. Transferin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 12:56:00 -
Fenerbahçe'de stoper harekatı

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen Fenerbahçe, transferde ince eleyip sık dokuyor. Savunmaya yapılan Tisserand ve Lemos'tan istediği katkıyı alamayan Sarı Lacivertliler ara transfer döneminde bu bölgeye mutlaka takviye yapması bekleniyor.

Arsenal'den ayrılması gündemde olan Sokratis'in yanı sıra Club Brugge forması Simon Deli'nin de isimlerinin yer aldığı transfer listesinde bir de sürpriz bir isim yer alıyor.

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