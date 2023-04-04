Fenerbahçe'de sonunda bu da oldu! Futbolcular kazan kaldırdı...

4-2'lik derbi mağlubiyetiyle zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de 4 futbolcunun teknik direktör Jorge Jesus'tan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un hem taktik anlayışı hem de oyuncu tercihleri çok konuşuluyor.

Portekizli teknik adam ile ilgili bir başka önemli iddia ise oyuncuların ondan forma adaleti nedeniyle rahatsız oldukları.

Takvim'e göre; Miguel Crespo, takımda yeteri kadar forma şansı bulamadığı için şikayetçi.

"JESUS GİTMEDEN YENİ SÖZLEŞME YAPMAM"

Hatta bu yüzden Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmadığı ve "Jesus bu takımdan gitmeden yeni sözleşme yapmam" dediği öğrenildi.

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Fenerbahçe'nin orta sahadaki en önemli yıldızlarından olan Crespo ligde son iki haftayı kulübede geçirdi. Yıldız oyuncunun, ligde bu sezon 90 dakika sahada kaldığı maç sayısı sadece 3.

SERDAR, İSMAİL VE ROSSİ DE RAHATSIZ

Yine Serdar Dursun, İsmail Yüksek ile Diego Rossi'nin de kendilerine yeteri kadar süre verilmediği ve formanın adaletli dağıtılmadığı konusunda çok şikayetçi olduğu belirtiliyor.