0553 313 94 23

Fenerbahçe'de son dakika Tolgay Arslan gelişmesi

Rusya'nın Zenit takımıyla oynana UEFA Avrupa Ligi ilk maçı öncesinde ısınırken sakatlanan Fenerbahçeli Tolgay Arslan'ın, Beşiktaş derbisinde oynayabileceği açıklandı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:21
Fenerbahçe'de son dakika Tolgay Arslan gelişmesi

Fenerbahçe'de Zenit ile oynanan UEFA Avrupa Ligi ilk maçı öncesinde ısınırken sakatlanan Tolgay Arslan'dan sevindirici haber geldi.

Sarı lacivertli futbolcu bugün antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Tolgay Arslan, sarı lacivertlilerin 21 Şubat'ta Rus ekibi Zenit ile oynayacağı Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında ve 25 Şubat'ta Beşiktaş ile oynanacak olan derbi karşılaşmasında da takımdaki yerini alabilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 14:21
  1. Fenerbahçe
  2. Tolgay Arslan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Savaşın yaraları sarılmaya devam ediyor
    1. Savaşın yaraları sarılmaya devam ediyor
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu bölgede..
    3. Haiti'de göstericiler yine sokaklarda
    4. Eski Danıştay üyesi Çomoğlu'na hapis..
    5. Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler Mart..
    6. Erdoğan: "Türkiye sınırlarının dibinde..
    7. İstanbullular en çok domates aldı
    8. "Ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 311..
    9. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    10. TCMB döviz kurları
    11. "Erzurum Şehir Hastanesi kendi..
    12. Saadet Partisi Ankara Büyükşehir..
    13. Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye..
    14. Yıkamaya verilen yorganın içinden..
    15. Reina saldırganının ifadesi ortaya çıktı
    16. TBMM heyeti Azerbaycan'da
    17. EGM PÖH alımı ne zaman yapılacak? 2019..
    18. Tek hamlelik karşılık! İranlı rakibine..
    19. Mesut Doğan kimdir nerelidir? Mesut..
    20. Zırhlı Birlikler darbe davasında ara..
    21. Milletvekillerinden Şahinbey’in..
    22. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel..
    23. Yıkılacak diye eve girmeye korkuyorlar
    24. Kuşadası’nda CHP’ye 1384 kişi üye oldu
    25. Süleyman Kılınç marangoz esnafıyla bir..
    26. Hatay’da 82 kaçak göçmen yakalandı
    27. KOAH hastalığı nedir? KOAH belirtileri..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salda Gölü'nü..
    29. Ukrayna’da öldürülen Bolulu tır şoförü..
    30. Konut fiyat endeksi yüzde 9.69 arttı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?