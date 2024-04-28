Fenerbahçe'de şok! Yıldız isim sezonu kapattı
Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak. Bilek sakatlığı yaşayan oyuncu sezonu kapattı.
Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etmişti. Ev sahibi ekip Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, mücadelenin 15. dakikasında sakatlanarak kendini yere bırakmıştı. İsmail Yüksek 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak. Bilek sakatlığı yaşayan oyuncu sezonu kapattı.
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