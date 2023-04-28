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Spor Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi kamp kadrosu şok etti!
Spor

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi kamp kadrosu şok etti!

Yeniakit Publisher
2023-04-28 23:05:00 - 2023-04-28 23:18:10
Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi kamp kadrosu şok etti!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Bugün özel uçakla maçın oynanacağı kente giden sarı - lacivertlilerin kamp kadrosu açıklandı. Kanarya'da 6 futbolcu, kafilede yer almadı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Bugün özel uçakla maçın oynanacağı kente giden sarı - lacivertlilerin kamp kadrosu açıklandı. Kanarya'da 6 futbolcu, kafilede yer almadı.

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Karşılaşma için bugün özel uçakla Sivas'a gidecek sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Lincoln Henrique ve Miha Zajc ile sarı kart cezalısı Emre Mor, kamp kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Luan Peres, Yiğit Efe Demir, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Nazım Sangare, Jayden Oosterwolde, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Serdar Dursun, Joshua King, Enner Valencia, Joao Pedro.
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