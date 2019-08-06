Fenerbahçe'de sezon hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de sezon hazırlıkları sürüyor06 Ağustos 2019 Salı 13:43
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların pas yaparak devam ettiği antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın İtalya'nın Cagliari takımı ile hazırlık maçı yapacak.
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