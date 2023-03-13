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Spor Fenerbahçe'de Sevilla maçı hazırlığı
Spor

Fenerbahçe'de Sevilla maçı hazırlığı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında 16 Mart Perşembe günü evinde oynayacağı Sevilla karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 13:58:00 -
Fenerbahçe'de Sevilla maçı hazırlığı

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Pas çalışmalarının yapıldığı idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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