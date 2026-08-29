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Spor Fenerbahçe'de Samsunspor maçı mesaisi sürüyor! İsmail Kartal öğrencilerini hırslandırdı!
Spor

Fenerbahçe'de Samsunspor maçı mesaisi sürüyor! İsmail Kartal öğrencilerini hırslandırdı!

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Fenerbahçe'de Samsunspor maçı mesaisi sürüyor! İsmail Kartal öğrencilerini hırslandırdı!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, bu kritik mücadelenin hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman salonda yapılan core çalışması ile başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman, bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

 

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