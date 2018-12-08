Fenerbahçe'de Ozan Tufan gelişmesi! Süper Lig'in iki takımı talip oldu
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a talip oldu.08 Aralık 2018 Cumartesi 14:02
Fenerbahçe’de bu sezon kadro dışı kalan ilk isim olan Ozan Tufan aylardır Dereağzı’nda çalışmalarını sürdürüyor.
İki Süper Lig ekibi talip oldu
23 yaşındaki Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan kulüp aramaya devam ediyor. Yurt dışından beklediği teklifleri alamayan Ozan’a Süper Lig’den iki teklif birden geldi.
Şampiyonluk adayı Başakşehir ile sezonun flaş takımı Kasımpaşa’nın milli oyuncuyu kiralamak istediği kaydedildi.
(Fanatik)
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