Fenerbahçe'de Osman Ertuğrul Çetin'e profesyonel sözleşme

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, genç futbolcusu Osman Ertuğrul Çetin ile profesyonel sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün futbol altyapısında oynayan 2003 doğumlu sporcumuz Osman Ertuğrul Çetin ile geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalandı." denildi. Açıklamada, imza töreninde, sportif direktör Damien Comolli ve genç kalecinin ailesinin de yer aldığı ifade edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.