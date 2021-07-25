  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hatice Kübra İlgün bronz madalya kazandı
Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku!
Fahrettin Altun, Şile'de gazetecilere saldırıyı kınadı
Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Spor Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku!
Spor

Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku!

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe'de Mesut Özil'in rahatsızlığı şok etkisi yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 14:56:00 -
Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamada Mesut Özil'in bağırsak enfeksiyonu sebebiyle antrenmana kadılmadığı ve tedavisine başlandığı ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden idmanda daha sonra çift kale maç yapıldığı, antrenmanın, bireysel ve taktiksel organizasyonlarla tamamlandığı ifade edildi.

Bağırsak enfeksiyonu nedeniyle idmana katılmayan Mesut Özil'in tedavisine başlandığı, Serdar Aziz'in ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Fenerbahçe, yarın TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile Ankara'da hazırlık maçında karşılaşacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay