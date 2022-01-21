Fenerbahçe’de Mesut Özil kararı! Mesut Özil Sivasspor maçında yonacak mı? Fenerbahçe kadrosu:

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Yiğitolara misafir oluyor. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Fenerbahçe'nin Sivasspor maçından mutlak galibiyetle ayrılması gerekiyor. Sarı-lacivertliler'in kamp kadrosu açıkandı. FB'nin kamp kadrosunda en dikkat çeken isimi ise Mesut Özil oldu.

Ligde geride kalan 22 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 36 puanla 3. sırada girdi. Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin, Sivasspor kamp kadrosu!

Sarı-lacivertliler'in kamp kadrosunda; Altay Bayındır, Attila Szalai, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş ve Muhammed Gümüşkaya yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör İsmail Kartal kamp kadrosuna; Berke, Ertuğrul, Bartu, Kim Min-Jae, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Burak Kapacak, Çağtay, Osayi, Nazım, Gustavo, Crespo, Meyer, Sosa, Zajc, Pelkas, İrfan Can, Rossi, Valencia, Serdar Dursun ve Berisha'yı dahil etti.

Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı muhtemel 11’leri

Berke; Nazım, Serdar, Kim, Ferdi; Sosa, Crespo; Osayi-Samuel, İrfan, Mesut; Serdar

Fenerbahçe'de kimler sakat?

Fenerbahçe'de 4 futbolcu, Sivasspor müsabakasında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ve Muhammed Gümüşkaya ile bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır, karşılaşmada görev yapamayacak.

Fenerbahçe'de hangi oyunu sarı kart sınırında?

Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki Medipol Başakşehir müsabakasında forma giyemeyecek.