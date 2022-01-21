  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe’de Mesut Özil kararı! Mesut Özil Sivasspor maçında yonacak mı? Fenerbahçe kadrosu:
Spor

Fenerbahçe’de Mesut Özil kararı! Mesut Özil Sivasspor maçında yonacak mı? Fenerbahçe kadrosu:

Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Fenerbahçe’nin beklenen son dakika Sivasspor kamp kadrosu açıklandı. Fenerbahçe’nin Sivasspor kadrosunda Mesut Özil dikkatlerden kaçmadı. Peki Mesut Özil Sivasspor maçında yonacak mı? Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı muhtemel 11’leri kimler? Fenerbahçe'nin, Sivasspor kamp kadrosunda kimler var kimler yok?

Yeniakit Publisher
2022-01-21 16:05:00 - 2022-01-21 16:06:37
Fenerbahçe’de Mesut Özil kararı! Mesut Özil Sivasspor maçında yonacak mı? Fenerbahçe kadrosu:

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Yiğitolara misafir oluyor. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Fenerbahçe'nin Sivasspor maçından mutlak galibiyetle ayrılması gerekiyor. Sarı-lacivertliler'in kamp kadrosu açıkandı. FB'nin kamp kadrosunda en dikkat çeken isimi ise Mesut Özil oldu.

Ligde geride kalan 22 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 36 puanla 3. sırada girdi. Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

fenerbahçe oyuncu kadrosu

Fenerbahçe'nin, Sivasspor kamp kadrosu!

Sarı-lacivertliler'in kamp kadrosunda; Altay Bayındır, Attila Szalai, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş ve Muhammed Gümüşkaya yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör İsmail Kartal kamp kadrosuna; Berke, Ertuğrul, Bartu, Kim Min-Jae, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Burak Kapacak, Çağtay, Osayi, Nazım, Gustavo, Crespo, Meyer, Sosa, Zajc, Pelkas, İrfan Can, Rossi, Valencia, Serdar Dursun ve Berisha'yı dahil etti.

Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı muhtemel 11’leri

Berke; Nazım, Serdar, Kim, Ferdi; Sosa, Crespo; Osayi-Samuel, İrfan, Mesut; Serdar

Fenerbahçe'de kimler sakat?

Fenerbahçe'de 4 futbolcu, Sivasspor müsabakasında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ve Muhammed Gümüşkaya ile bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır, karşılaşmada görev yapamayacak.

Fenerbahçe'de hangi oyunu sarı kart sınırında?

Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki Medipol Başakşehir müsabakasında forma giyemeyecek. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay