Fenerbahçe'de Mesut Özil gelişmesi! Gidiyorlar
Süper Lig'de transfer döneminin başlaması ile ilk bombayı Fenerbahçe patlattı. Sarı lacivertliler Mesut Özil transferi sonrası 6 ismi gözden çıkardı.
Mesut Özil transferi camiada heyecana neden olurken bir yandan da kadrodaki diğer oyuncularla ilgili yeni kararlar alındı. Fenerbahçe Papiss Cisse, Mame Thiam, Mauricio Lemos, Sinan Gümüş ve Kemal Ademi'ye uygun teklifler gelmesi halinde değerlendirme kararı aldı. Ayrıca sezon başında kadro dışı kalan Nabil Dirar'ın sözleşmesi feshedilecek. Nabil Dirar ile Türkiye’den Başakşehir'in de ilgilendiği belirtilirken; Belçika, Katar, Suudi Arabistan’dan da teklif alan oyuncu kararını kısa sürede verecek.
Sarı lacivertliler, Kemal Ademi'yi Karagümrük'e önerdi fakat Karagümrük bu teklifi reddetti. Geçtiğimiz gün Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'ün Papiss Cisse ile ilgilendiği iddia edilmişti.
Fenerbahçe'nin bu sezon 15'i lig ve 2'si kupa olmak üzere toplam 17 maçta söz konusu 5 ismin istatistikleri ise şöyle:
Mame Thiam - 13 maçta 4 gol, 1 asist
Papiss Cisse - 13 maçta 3 gol, 1 asist
Sinan Gümüş - 8 maçta gol ve asisti yok
Kemal Ademi - 7 maçta 1 golü var
Mauricio Lemos - 6 maçta forma giydi
(Hürriyet)