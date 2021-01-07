  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'de Mesut Özil gelişmesi! Gidiyorlar
Spor

Fenerbahçe'de Mesut Özil gelişmesi! Gidiyorlar

Süper Lig'de transfer döneminin başlaması ile ilk bombayı Fenerbahçe patlattı. Sarı lacivertliler Mesut Özil transferi sonrası 6 ismi gözden çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 18:05:00 - 2021-01-07 18:18:14
Fenerbahçe'de Mesut Özil gelişmesi! Gidiyorlar

Mesut Özil transferi camiada heyecana neden olurken bir yandan da kadrodaki diğer oyuncularla ilgili yeni kararlar alındı. Fenerbahçe Papiss Cisse, Mame Thiam, Mauricio Lemos, Sinan Gümüş ve Kemal Ademi'ye uygun teklifler gelmesi halinde değerlendirme kararı aldı. Ayrıca sezon başında kadro dışı kalan Nabil Dirar'ın sözleşmesi feshedilecek. Nabil Dirar ile Türkiye’den Başakşehir'in de ilgilendiği belirtilirken; Belçika, Katar, Suudi Arabistan’dan da teklif alan oyuncu kararını kısa sürede verecek.

Sarı lacivertliler, Kemal Ademi'yi Karagümrük'e önerdi fakat Karagümrük bu teklifi reddetti. Geçtiğimiz gün Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'ün Papiss Cisse ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Fenerbahçe'nin bu sezon 15'i lig ve 2'si kupa olmak üzere toplam 17 maçta söz konusu 5 ismin istatistikleri ise şöyle:

Mame Thiam - 13 maçta 4 gol, 1 asist

Papiss Cisse - 13 maçta 3 gol, 1 asist

Sinan Gümüş - 8 maçta gol ve asisti yok

Kemal Ademi - 7 maçta 1 golü var

Mauricio Lemos - 6 maçta forma giydi

(Hürriyet)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesinden flaş hamle! Ahmet ismi verdiler
Dünya

Avrupa ülkesinden flaş hamle! Ahmet ismi verdiler

Irkçılığın en çok yaşandığı ülkelerden biri olan Almanya'da meteorolojik olaylara yabancı isimler verilmesine karar verildi.
Sosyete çatıya topukladı ama yırtamadı! Rezillik tavan yaptı
Yerel

Sosyete çatıya topukladı ama yırtamadı! Rezillik tavan yaptı

Konya’da eğlence mekanında koronavirüs tedbirlerini ihlal eden ‘sosyete grubu’, polisin geldiğini görünce çatıya topukladı.
ABD'deki olaylar sonrası ünlü şarkıcıdan olay Erbakan paylaşımı
Gündem

ABD'deki olaylar sonrası ünlü şarkıcıdan olay Erbakan paylaşımı

Washington'da Donald Trump destekçilerinin polis barikatını aşarak Kongre binasına zorla girmesiyle çıkan olaylarla ilgili sosyal medya hesa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay