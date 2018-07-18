Fenerbahçe'de Mehmet depremi!

Fenerbahçe'de geçen sezon büyük beklentilerle takıma katılan ancak sakatlıklar yaşayan Mehmet Ekici, yeni sezon öncesi de şanssızlık yaşadı.



Ağır idman temposunu kaldıramayan başarılı orta saha oyuncusu adalesindeki ağrılarının artması nedeniyle son iki günde antrenmanlara katılamadı.



Mehmet Ekici'nin bugünkü Fulham mücadelesinde oynaması beklenmiyor.