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Fenerbahçe'de Mehmet depremi!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Mehmet, yeni sezon öncesi de şanssızlık yaşadı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:40
Fenerbahçe'de Mehmet depremi!

Fenerbahçe'de geçen sezon büyük beklentilerle takıma katılan ancak sakatlıklar yaşayan Mehmet Ekici, yeni sezon öncesi de şanssızlık yaşadı.

Ağır idman temposunu kaldıramayan başarılı orta saha oyuncusu adalesindeki ağrılarının artması nedeniyle son iki günde antrenmanlara katılamadı.

Mehmet Ekici'nin bugünkü Fulham mücadelesinde oynaması beklenmiyor.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:40
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