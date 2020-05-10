  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Fenerbahçe'de Marcelo sesleri

Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, Real Madrid'in yıldız futbolcusu Marcelo'nun ismi geçmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 12:58:00 -
Fenerbahçe'de Marcelo sesleri

Acun Ilıcalı'nın, önceki gece katıldığı bir programda, "Fenerbahçe'ye sol bekin kralı geliyor" sözlerinin ardından herkes bu futbolcunun kim olduğunu merak etti.

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'in de yer aldığı bir programa katılan Ilıcalı, "Sol bekin kralı geliyor rahat olun" diyerek Fenerbahçe'nin yıldız bir ismi kadrosuna katacağını söylemişti.

Ilıcalı'nın bahsettiği ismin kim olduğu ise ortaya çıktı. Fotomaç'ta yer alan haberde, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon İspanyol ekibinde fazla forma şansı bulamayan Marcelo'nun temas kurulan isimlerden biri olduğu iddia edildi. Madrid'in sakatlıklardan dolayı fazla oynatamadığı ve gelecek sezon düşünmediği Sambacı'nın satılmasına sıcak baktığı ileri sürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı