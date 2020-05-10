Fenerbahçe'de Marcelo sesleri

Acun Ilıcalı'nın, önceki gece katıldığı bir programda, "Fenerbahçe'ye sol bekin kralı geliyor" sözlerinin ardından herkes bu futbolcunun kim olduğunu merak etti.

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'in de yer aldığı bir programa katılan Ilıcalı, "Sol bekin kralı geliyor rahat olun" diyerek Fenerbahçe'nin yıldız bir ismi kadrosuna katacağını söylemişti.

Ilıcalı'nın bahsettiği ismin kim olduğu ise ortaya çıktı. Fotomaç'ta yer alan haberde, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon İspanyol ekibinde fazla forma şansı bulamayan Marcelo'nun temas kurulan isimlerden biri olduğu iddia edildi. Madrid'in sakatlıklardan dolayı fazla oynatamadığı ve gelecek sezon düşünmediği Sambacı'nın satılmasına sıcak baktığı ileri sürüldü.