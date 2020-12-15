Fenerbahçe’de Luiz Gustavo depremi! Caner Erkin çıldırdı

Fenerbahçe'de takım içinde Luiz Gustavo problemi baş gösterirken başkan Ali Koç ile Emre Belözolğlu bir araya geldi.

Fenerbahçe'nin eski takım iletişim sorumlusu Fatih Demirkol'un iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Haber Global'de yorumculuk yapan Demirkol'un iddiasına göre; Luiz Gustavo ve sarı lacivertli takımdaki diğer futbolcular arasında tartışma yaşandı.

Olayların fitili ise Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 4-3 yenildiği maçta ateşlendi.

Kadıköy'deki dev derbide Luiz Gustavo bir pozisyonda hata yaptığını düşündüğü Lemos'a bağırdı. Brezilyalı orta sahanın bu reaksiyonunun ardından Lemos ve diğer futbolcular, Gustavo'ya, 'Neden bizi taraftarın önüne atıyorsun' diye tepki gösterdi.

Sarı Lacivertli futbolcuların, Beşiktaş maçında bir pozisyonda Aboubakar'a gerekli müdahaleyi yapmadığı için Mauricio Lemos'a sert tepki gösteren Luiz Gustavo'yu bu konuda haklı bulmadıkları, Brezilyalı oyuncunun da buna karşılık "Tamam o zaman ben de bundan sonra hiçbir şeye karışmıyorum" dediği ortaya çıktı.

Denizlispor maçında cezalı olan Luiz Gustavo, cezasının bittiği Yeni Malatyaspor maçında ise sadece kendi görevini yaptı; takım arkadaşlarına hiç uyarıda bulunmadı.

Sosyal medyada dolaşan bir başka görüntü ise Yeni Malatyaspor maçından. Bir pozisyonda Gustavo'nun kendisine pas vermemesine öfkelenen Caner Erkin, arkasını dönüp oyunu bırakıyor ve kulübeye doğru yöneliyor.

Ali Koç ile Emre Belözoğlu arasındaki zirvede Fenerbahçe'nin bundan sonra uygulayacağı yol haritası da belirlendi. Teknik direktör Erol Bulut'la bir toplantı yapılacak ve sorunlar konuşulacak. Burada özellikle taktik ve fizik yetersizlikler konusu masaya yatırılacak.