Fenerbahçe'de kriz: Aziz Yıldırım 20 yıllık 3 direktörü kovdu!

Yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Samandıra’da yapılanma çalışmalarına başlayan Aziz Yıldırım’ın, üç profesyonelin görevine son verdiği ortaya çıktı. Ayrılan isimler arasında yaklaşık 20 yıldır Finans Direktörlüğü görevini yürüten Çağdaş Koçak’ın da bulunması, Fenerbahçe camiasında dikkat çekti.

Göreve gelir gelmez İsmail Kartal'la anlaşmaya varan, kadroya 5 takviye yapan ve Oğuz Çetin'e futbolun anahtarlarını teslim eden Aziz Yıldırım kulüp içerisinde de büyük bir değişime gidiyor. İşte Samandıra'da yaşanan gelişmeler...

ALİ KOÇ AMELİYAT ETTİRMİŞTİ

Yaz ayı transfer döneminde Ake, Greenwood, Vedat Muriç, Lukaku ve Oppong'u renklerine bağlayan Fenerbahçe Amara Diouf'a da imza attırmıştı.

Diz sakatlığı nedeniyle lisansı çıkarılamayan Amara Diouf'un iyileşme sürecini tamamladığı ve sarı lacivertlilerin kendisi hakkındaki kararını verdiği iddia edildi.

KİRALIK OLARAK GİDECEK

Fenerbahçe'nin devre arasında oyuncuyu Süper Lig'de oynayan bir kulübe kiralamasının beklendiği öğrenildi.

İsmail Kartal'ın Diouf konusunda yönetimle sürekli temas halinde olduğu ve genç yıldızın deneyim kazanmasının istendiği öğrenildi.

GELECEĞİN YILDIZI

Senegal doğumlu 18 yaşındaki Amara Diouf, ülkesinin önemli genç oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe camiasına yakınlığıyla bilinen Sercan Hamzaoğlu SporOn kanalında çok önemli açıklamalarda bulundu. Sinem Ökten'in sorularını yanıtlayan Hamzaoğlu, Aziz Yıldırım'ın işine son verdiği 3 profesyonelin ismini duyururken, ünlü yorumcunun "kulüp en kısa zamanda bu isimleri açıklar" sözleri oldukça dikkat çekti. İşte Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı o bilgiler...

ÇAĞDAŞ KOÇAK-VEDAT USLUSOY-TEZCAN ŞANLIBEY

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım; Finans Direktörü Çağdaş Koçak, iç denetim direktörü Vedat Uslusoy ve pazarlama direktörü Tezcan Şanlıbey'le yollarını ayrıldı. Bu isimler Fenerbahçe'de çok uzun yıllar çalışan (20 yıl) profesyonellerdi.

Kaynak:

SuperHaber