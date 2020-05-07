Fenerbahçe'de koronavirüs depremi! Pozitif çıktı, idman iptal edildi

üper Lig ekibi Fenerbahçe; futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarına yapılan corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarını açıkladı. İlk test sonuçlarına göre Samandıra çalışanlarının birinin sonucu pozitif çıkarken, bir diğer çalışanın ise şüpheli olduğu belirtildi. Bu gelişme üzerine yarın yapılacak antrenman iptal edildi.

Sarı lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 5 Mayıs Salı günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.

Yapılan bu ilk testlerin elimize bu akşam ulaşan sonuçlarına göre Samandıra çalışanlarımızdan birinin sonucu pozitif tespit edilmiş, bir diğer çalışanımız da şüpheli durumdadır. İki çalışanımızın da sağlık durumu detaylı takibe alınmış, yarın ikinci teste gireceklerdir.

Bu olay neticesinde, takımımızın yarın yapacağı antrenman iptal edilmiştir.

Konu hakkında gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından tekrar bilgilendirme yapılacaktı