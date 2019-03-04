Fenerbahçe'de kıyım başladı! Ersun Yanal 10 futbolcunun biletini kesti

Bir an önce küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Fenerbahçe'nin teknik patronu Ersun Yanal, bir yandan da önümüzdeki sezonun planlarını yapıyor.

Slimani'yi kadroya bile almıyor

Önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği Islam Slimani'yi kadroya bile almıyor. Bir çoğunu da yedek bekletiyor.

Yanal'ın önümüzdeki sezon 10 futbolcu ile yolları ayırmayı düşündüğü ifade ediliyor.

Satılacak oyuncular da var

Bu futbolcuların Slimani, Neustadter, Kameni, Benzia, İsmail, Şener, Tolga, Alper, Frey ve Ayew olduğu belirtiliyor. Bunların arasında sözleşmeleri devam eden Alper ve Frey'in satılacağı ve burdan kaynak oluşturulacağı bildirildi.

Skrtel'e teklif yapılmış durumda

Sözleşmesinde "Sakatlığı düzelmezse sözleşmesi tek taraflı feshedilebilir" maddesi bulunan Tolga Ciğerci ile de devam edilmeyecek. Sözleşmesi sona erecek olan Skrtel'e teklif yapıldığı da gelen haberler arasında.

En az 5 tane 1. Sınıf takviye yapılacak

Valbuena ve Soldado'ya ise Ersun hocanın şimdilik sıcak baktığı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin yeni sezonda üst düzey 1 ya da 2 tane santrfor, stoper, sol bek ve kanat oyuncusu takviyesi yapacağı da ifade ediliyor.

Ayew'de sıkıntı maliyet

Bonservis maliyeti yüksek olan Ayew'in kalma şansı az. Ancak uygun yartlarda kiralama olursa düşünülebilir.

(Takvim)