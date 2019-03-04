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Fenerbahçe'de kıyım başladı! Ersun Yanal 10 futbolcunun biletini kesti

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de yeni sezon için kollar sıvandı. Sarı-Lacivertlilerin teknik direktörü Ersun Yanal'ın satılmasını istediği futbolcular belli oldu.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:42
Fenerbahçe'de kıyım başladı! Ersun Yanal 10 futbolcunun biletini kesti

Bir an önce küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Fenerbahçe'nin teknik patronu Ersun Yanal, bir yandan da önümüzdeki sezonun planlarını yapıyor.

Slimani'yi kadroya bile almıyor

Önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği Islam Slimani'yi kadroya bile almıyor. Bir çoğunu da yedek bekletiyor.

Yanal'ın önümüzdeki sezon 10 futbolcu ile yolları ayırmayı düşündüğü ifade ediliyor.

Satılacak oyuncular da var

Bu futbolcuların Slimani, Neustadter, Kameni, Benzia, İsmail, Şener, Tolga, Alper, Frey ve Ayew olduğu belirtiliyor. Bunların arasında sözleşmeleri devam eden Alper ve Frey'in satılacağı ve burdan kaynak oluşturulacağı bildirildi.

Skrtel'e teklif yapılmış durumda

Sözleşmesinde "Sakatlığı düzelmezse sözleşmesi tek taraflı feshedilebilir" maddesi bulunan Tolga Ciğerci ile de devam edilmeyecek. Sözleşmesi sona erecek olan Skrtel'e teklif yapıldığı da gelen haberler arasında.

En az 5 tane 1. Sınıf takviye yapılacak

Valbuena ve Soldado'ya ise Ersun hocanın şimdilik sıcak baktığı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin yeni sezonda üst düzey 1 ya da 2 tane santrfor, stoper, sol bek ve kanat oyuncusu takviyesi yapacağı da ifade ediliyor.

Ayew'de sıkıntı maliyet

Bonservis maliyeti yüksek olan Ayew'in kalma şansı az. Ancak uygun yartlarda kiralama olursa düşünülebilir.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:42
  1. Süper Lig
  2. Fenerbahçe
  3. Ersun Yanal
  4. Transfer gündemi
  5. Fenerbahçe'den gidecek futbolcular
  6. Yeni sezon hazırlıkları
  7. Andre Ayew
  8. Martin Skrtel
  9. Mathieu Valbuena
  10. Şener Özbayraklı
  11. İsmail Köybaşı
  12. İslam Slimani
  13. Roberto Soldado
  14. Alper Potuk
  15. Kerim Frei
  16. Roman Neustaedter
  17. Carlos Kameni
  18. Yassine Benzia

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