Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cuma günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda egzersiz hareketleriyle başladığı bildirildi. İdmanın koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdüğü belirtildi. Ardından 21 yaş altı takımının da katılmasıyla 2 gruba ayrılan futbolcuların, hücum ve defans organizasyonları çalıştığı kaydedildi. Antrenmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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