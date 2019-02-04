Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cuma günü İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas yaparak devam eden idmanda 4 gruba ayrılan oyuncuların hücum ve defans organizasyonlarının ardından bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladığı aktarıldı. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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