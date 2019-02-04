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Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları

04 Şubat 2019 Pazartesi 21:41
Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cuma günü İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas yaparak devam eden idmanda 4 gruba ayrılan oyuncuların hücum ve defans organizasyonlarının ardından bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 21:41
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