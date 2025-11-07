  • İSTANBUL
Fenerbahçe'de kadro dışı kalmıştı! İrfan Can için sürpriz karar
Spor

Fenerbahçe’de kadro dışı kalmıştı! İrfan Can için sürpriz karar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fenerbahçe’de kadro dışı kalmıştı! İrfan Can için sürpriz karar

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, şaşırtan bir karar verdi. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, Bulgaristan ve İspanya maçlarının aday kadrosuna dahil edildi.

Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz haftalarda İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u kadro dışı bırakmıştı. Ancak Montella, İrfan Can'ın kulüp durumuna rağmen milli formadan vazgeçmedi.

A Milli Takım'ın açıkladığı son listede yer alan İrfan Can, teknik ekibin "form grafiği ve tecrübesiyle fark yaratabilir" gerekçesiyle yeniden çağrıldı.

MONTELLA'DAN TAM GÜVEN

Montella'nın, futbolcunun antrenman durumunu yakından takip ettiği ve "kulüp disiplini farklı, milli performansı farklı değerlendirilir" diyerek kararını verdiği belirtildi. Hatırlanacağı üzere İrfan Can, bir önceki milli arada Bulgaristan maçında gol attıktan sonra sakatlanmış ve Gürcistan maçında yer alamamıştı.

SEZON PERFORMANSI

29 yaşındaki futbolcu, kadro dışı kalmadan önce bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maçta görev aldı. Deneyimli orta saha oyuncusu, bu süreçte 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Montella'nın kararı, sosyal medyada "Milli Takım kulüp kararlarından etkilenmemeli" yorumlarıyla destek buldu.

