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Spor Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Filip Novak gelişmesi
Spor

Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Filip Novak gelişmesi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 14:47:00 -
Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Filip Novak gelişmesi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktörü Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Hafif sakatlığı bulunan Gökhan Gönül, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Jose Sosa ve Filip Novak'ın sahada koşu çalışmalarına başladığı aktarıldı. Tolga Ciğerci ve Diego Perotti'nin ise antrenmanlarını salonda sürdürdüğü duyuruldu.

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