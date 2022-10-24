  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'de Jesus bilmecesi!
Spor

Fenerbahçe'de Jesus bilmecesi!

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 maçta yenilgi yüzü görmezken Avrupa’da da beğenileri topluyor. Takımın başında doludizgin yoluna devam eden Portekizli çalıştırıcının yakaladığı istatistikler, sarı-lacivertli taraftarı adeta mest ediyor. Fenerbahçe'nin 1 yıl daha sözleşme uzatmak istediği tecrübeli çalıştırıcı için ise girişimler devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 13:44:00 -
Fenerbahçe'de Jesus bilmecesi!

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 maçta yenilgi yüzü görmezken Avrupa’da da beğenileri topluyor. Takımın başında doludizgin yoluna devam eden Portekizli çalıştırıcının yakaladığı istatistikler, sarı-lacivertli taraftarı adeta mest ediyor. Fenerbahçe'nin 1 yıl daha sözleşme uzatmak istediği tecrübeli çalıştırıcı için ise girişimler devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus yönetiminde ligde 11 haftayı geride bırakırken 23 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus’un 11 tercihleri kadar oyun içerisindeki müdahaleleri de büyük beğeni topluyor. Her maçın parolasını ayrı belirleyen Jesus, oyun sistemini de buna göre kuruyor. Mücadele içerisinde yaptığı değişikliklerle Fenerbahçe taraftarının özlediği futbolu oynatan ve sahadan galip ayrılmasını bilen Portekizli teknik adam, adeta sihirli dokunuşlar yapıyor. Tüm takımı her maçta görev alacakmış gibi hazırlayan Jesus, idmanlardaki azmi, takıma dokunuşuyla da camianın takdirini topladı.

Ligdeki son 6 haftaya bakıldığında ise Kayserispor galibiyeti ile başlayan yenilmezlik serisi, Alanyaspor, Beşiktaş, Karagümrük, Ankaragücü ve Başakşehir maçlarıyla devam etti. Karagümrük’ten 4 gol birden yiyen ama buna rağmen bulduğu 5 golle mücadeleden galip ayrılan sarı-lacivertliler, diğer karşılaşmalarda ise kalesinde gol görmedi.
Sarı-lacivertliler geride kalan 11 haftada 23 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe’nin iyi gidişatı Avrupa’da da devam ediyor. Grubunda da liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertli takım, Perşembe günü Rennes ile karşılaşacak. Gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe, evinde Rennes ile liderlik sınavına çıkacak. Rennes maçından galip ayrılması durumunda ise Fenerbahçe son 16’ya yükselecek.

Fenerbahçe, 10 puan +4 averajla 1’inci sırada yer alırken rakip Rennes 10 puan +3 averajla 2’nci sırada bulunuyor.
Başakşehir maçının ardından konuşan Jesus, Avrupa’da da lider olduklarını hatırlatarak, “Grupta en güçlü takımın Rennes olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanarak evlerinde zorlu bir maça çıkacaklarını belirtti.

Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek’in ise durumu bugün netleşecek. Başakşehir maçının 68’inci dakikasında ayak bileğinden sakatlanan İsmail Yüksek oyuna devam edemezken yerine Arao dahil olmuştu. Genç futbolcunun sağlık durumu bugün netlik kazanacak.

 

 

 

Acun Ilıcalı bu sefer baltayı taşa vurdu!
Acun Ilıcalı bu sefer baltayı taşa vurdu!

Spor

Acun Ilıcalı bu sefer baltayı taşa vurdu!

Bu skandal Acun'u bitirir! Çok ağır suçlama...
Bu skandal Acun'u bitirir! Çok ağır suçlama...

Medya

Bu skandal Acun'u bitirir! Çok ağır suçlama...

RTÜK daha neyi bekliyor? Bu muhabbetlerin sonu ne zaman gelecek!
RTÜK daha neyi bekliyor? Bu muhabbetlerin sonu ne zaman gelecek!

Medya

RTÜK daha neyi bekliyor? Bu muhabbetlerin sonu ne zaman gelecek!

Türkiye'de tarihi keşif! Eravşar: Şu ana kadar en önemli heyecanlı keşif, Hz. İsa freski ortaya çıkarıldı
Türkiye'de tarihi keşif! Eravşar: Şu ana kadar en önemli heyecanlı keşif, Hz. İsa freski ortaya çıkarıldı

Kültür - Sanat

Türkiye'de tarihi keşif! Eravşar: Şu ana kadar en önemli heyecanlı keşif, Hz. İsa freski ortaya çıkarıldı

Teşkilat'tan ayrılmıştı, son hali şaşırttı!
Teşkilat'tan ayrılmıştı, son hali şaşırttı!

Medya

Teşkilat'tan ayrılmıştı, son hali şaşırttı!

Prens Selman kesenin ağzını açtı! Hakan Çalhanoğlu'na çılgın rakamı resmen duyurdular
Prens Selman kesenin ağzını açtı! Hakan Çalhanoğlu'na çılgın rakamı resmen duyurdular

Spor

Prens Selman kesenin ağzını açtı! Hakan Çalhanoğlu'na çılgın rakamı resmen duyurdular

F-35 krizi patlak verdi! Lockheed Martin, 2023 yılında daha az olacak
F-35 krizi patlak verdi! Lockheed Martin, 2023 yılında daha az olacak

Teknoloji

F-35 krizi patlak verdi! Lockheed Martin, 2023 yılında daha az olacak

Tarihin sıfır noktası'nda heyecanlandıran keşif! Karul, Göbeklitepe'deki kazılar dünyada ses getirecek
Tarihin sıfır noktası'nda heyecanlandıran keşif! Karul, Göbeklitepe'deki kazılar dünyada ses getirecek

Kültür - Sanat

Tarihin sıfır noktası'nda heyecanlandıran keşif! Karul, Göbeklitepe'deki kazılar dünyada ses getirecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23