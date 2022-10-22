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Spor Fenerbahçe'de istenmemişti... Bundesliga'da bakın ne yaptı!
Spor

Fenerbahçe'de istenmemişti... Bundesliga'da bakın ne yaptı!

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Augsburg ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. WWK Arena'da oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi Augsburg'da transfer döneminde Fenerbahçe'den kiralanan Mergim Berisha, kaydettiği 1 golün yanı sıra 2 de asist yaparak yıldızlaştı. Leipzig ise 3-0 geriye düştüğü karşılaşmada son dakikalarda attığı gollerle 3-3'lük eşitliği yakaladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 20:44:00 -
Fenerbahçe'de istenmemişti... Bundesliga'da bakın ne yaptı!

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Augsburg ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. WWK Arena'da oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi Augsburg'da transfer döneminde Fenerbahçe'den kiralanan Mergim Berisha, kaydettiği 1 golün yanı sıra 2 de asist yaparak yıldızlaştı. Leipzig ise 3-0 geriye düştüğü karşılaşmada son dakikalarda attığı gollerle 3-3'lük eşitliği yakaladı.
Almanya Bundesliga'nın 11. haftası müthiş bir çekişmeye sahne oldu. Augsburg'un RB Leipzig'i konuk ettiği müsabakada adeta gol yağmuru yaşandı. WWK Arena'da oynanan karşılaşma, 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Augsburg'un gollerini 34. dakikada penaltıdan Mergim Berisha, 51. dakikada Ermedin Demirovic ve 64. dakikada Ruben Vargas kaydetti. Leipzig'in sayıları ise 73. dakikada Andre Silva, 89. dakikada Nkunku ve 90. dakikada Novoa Ramos'tan geldi.

Augsburg'da Iago, 66. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından 3 maçtır kazanamayan Augsburg, 14 puanla 12. sırada yer aldı. Yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Leipzig ise 16 puanla 9. sırada yer buldu. Leipzig, gelecek hafta Leverkusen'i konuk edecek. Augsburg ise Stuttgart deplasmanına gidecek.

AUGSBURG'DA MERGIM BERISHA ŞOV

Augsburg'un sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha, gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

 


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