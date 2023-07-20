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Spor Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın prensi geri mi dönüyor? Dünyaca ünlü temsilciden dev takıma olay futbolcu çağrısı!
Spor

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın prensi geri mi dönüyor? Dünyaca ünlü temsilciden dev takıma olay futbolcu çağrısı!

Yeniakit Publisher
2023-07-20 16:05:00 -
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın prensi geri mi dönüyor? Dünyaca ünlü temsilciden dev takıma olay futbolcu çağrısı!

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle girmeyi hedefleyen ve hazırlıklarını bu doğrultuda sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oldukça hızlı bir transfer dönemi geçiren sarı - lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, Miha Zajc ile görüşme halinde. Tecrübeli çalıştırıcının önceki döneminde vazgeçilmezi olan Sloven yıldızın temsilcisi İstanbul'a geldi.

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle girmeyi hedefleyen ve hazırlıklarını bu doğrultuda sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oldukça hızlı bir transfer dönemi geçiren sarı - lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, Miha Zajc ile görüşme halinde. Tecrübeli çalıştırıcının önceki döneminde vazgeçilmezi olan Sloven yıldızın temsilcisi İstanbul'a geldi. 

Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Umut Nayir, Alexander Djiku, Dusan Tadic ve Leandro Becao'yu katan sarı - lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, sözleşmesi sona eren Miha Zajc ile bir süredir görüşmelerine devam ediyordu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Miha Zajc’ın temsilcisi, Fenerbahçe ile görüşmek için bugün saat 15.00'te İstanbul'a geldi.

İsmail Kartal'ın önceki döneminde vazgeçilmezi olan başarılı futbolcuyu Süper Lig'den 3 kulübün daha ciddi şekilde istediği kaydedildi.
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Geçtiğimiz sezon sarı - lacivertli formayla 34 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

 

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