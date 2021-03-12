Fenerbahçe'de iş başı yapacak mı? Rıdvan Dilmen'in akıbeti belli oldu
Uzun yıllar yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, geçtiğimiz günlerde ani bir karar alarak artık ekranlara çıkmayacağını açıklamıştı. Bu olayın ardından Dilmen'in Fenerbahçe'de görev alacağı öne sürülmüştü. Ancak bu konunun, sarı-lacivertli kulübün gündeminde olmadığı belirtildi.
Fenerbahçe'de görevini bırakması gündeme gelen ve Başkan Ali Koç'un araya girmesiyle sportif direktörlüğe devam kararı alan Emre Belözoğlu'nun yerine Rıdvan Dilmen'in getirileceği iddiaları ortaya atılmıştı.
Akşam gazetesinin haberine göre; kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Rıdvan Dilmen'in de Fenerbahçe'nin de gündeminde böyle bir konu bulunmuyor.
Bir süre önce yorumculuğu bıraktığını açıklayan Dilmen'le ilgili bu tür yakıştırmalar yapılıyordu.