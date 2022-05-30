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Spor Fenerbahçe'de ikinci Roberto Carlos transferi!
Spor

Fenerbahçe'de ikinci Roberto Carlos transferi!

Real Madrid’e veda eden Brezilyalı sol bek, F.Bahçe’den yıllık 3 milyon euro istedi. İspanyol medyasında da “Marcelo, Jesus’la birlikte F.Bahçe’ye gidecek” denildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 14:51:00 - 2022-05-30 14:54:22
Fenerbahçe'de ikinci Roberto Carlos transferi!

Real Madrid’e veda eden Brezilyalı sol bek, F.Bahçe’den yıllık 3 milyon euro istedi. İspanyol medyasında da “Marcelo, Jesus’la birlikte F.Bahçe’ye gidecek” denildi.

Şampiyonlar Ligi kupasını havaya kaldırarak Real Madrid taraftarına veda eden Marcelo'nun F.Bahçe ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi. 34 yaşındaki Brezilyalı sol bekin sarılacivertli kulüpten yıllık 3 milyon euro ve imza parası istediği öğrenildi.

"JORGE JESUS'LA BİRLİKTE F.BAHÇE'NİN BAŞARISI İÇİN ÇALIŞACAK"
Tek pürüz ise Marcelo'nun ailesinin, çocukların eğitimi için İspanya'da kalmak istemesi. İspanyol medyasında ise Marcelo için "İnanabiliyor musunuz, Şampiyonlar Ligi'ni kaldıran Marcelo bir ay sonra Jorge Jesus'la birlikte F.Bahçe'nin başarısı için çalışacak" ifadesi kullanıldı.


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