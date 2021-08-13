  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Mehmetçik hayat kurtarmaya devam ediyor
ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte...
Sadır Caparov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı
AFAD'dan 5 ile uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
Spor Fenerbahçe'de iki oyuncunun lisansı çıkmadı
Spor

Fenerbahçe'de iki oyuncunun lisansı çıkmadı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker ve yıldız orta saha Sosa'nın lisansı çıkarılmadı.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 16:35:00 -
Fenerbahçe'de iki oyuncunun lisansı çıkmadı

Kanarya'da 29 futbolcunun lisansı çıktı, 9 futbolcu ise lisans alamadı. Sarı-Lacivertliler'de kadroda düşünülmeyen yeni transfer Steven Caulker'ın lisans alamaması dikkat çekti. Vitor Pereira'nın son anda kararından döneceği, Caulker'ın değerlendirileceği konuşuluyordu ama İngiliz futbolcu 1 resmi maça bile çıkmadan ayrılabilir.

Caulker gibi Jose Sosa'nın da lisansının çıkmaması dikkat çekti. 36 yaşındaki orta sahanın bu sezon kadroda düşünülmediği şeklinde söylentiler var. Öte yandan Zanka, Lemos, Sadık, Perotti ve Dirar'ın da lisansları çıkmadı. Yeni transfer Burak Kapacak da lisans alamadı ancak onunla ilgili sorunun evraklarla ilgili olduğu kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay