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Spor Fenerbahçe'de hangi futbolcular korona oldu? Koronaya yakalanan futbolcular
Spor

Fenerbahçe'de hangi futbolcular korona oldu? Koronaya yakalanan futbolcular

Fenerbahçe'de korona olan futbolcular kim? Beşiktaş derbisinin ardından Fenerbahçe’de dört futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Peki, Fenerbahçe’de hangi futbolcular koronavirüse yakalandı?

Yeniakit Publisher
2021-03-24 10:29:00 -
Fenerbahçe'de hangi futbolcular korona oldu? Koronaya yakalanan futbolcular

Fenerbançe’de koronavirüs test sonucu pozitif çıkan futbolcu sayısı dörde yükseldi. Bu açıklamanın ardından futbolseverler hangi futbolcuların testlerinin pozitif olduğunu araştırmaya başladı. Peki, kim koronaya yakalandı? Fenerbahçe’de korona olan futbolcular kim?

Fenerbahçe'de hangi futbolcular korona oldu? Koronaya yakalanan futbolcular

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncumuzun sonucu daha pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır” denildi.

Yapılan açıklamada futbolcuların isimleri açıklanmadı.

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