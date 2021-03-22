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Spor

Fenerbahçe'de hangi futbolcu korona oldu? Fenerbahçe korona olan futbolcu

Fenerbahçe'de hangi futbolcunun testi pozitif güncel | Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından sarı*lacivertli kulüp bir futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Peki, hangi futbolcunun testi pozitif çıktı? Korona olan futbolcular güncel

Yeniakit Publisher
2021-03-22 00:18:00 -
Fenerbahçe'de hangi futbolcu korona oldu? Fenerbahçe korona olan futbolcu

Fenerbahçe'de kim korona oldu? Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Zirve yarışında önemli bir puan alan Fenerbahçe'den maçın ardından önemli bir açıklama geldi. Sarı-lacivertliler karşılaşma sonunda bir futbolcunun koronavirüse yakalandığını duyurdu. Peki, hangi futbolcu korona oldu?

Fenerbahçe'de hangi futbolcu korona oldu? Fenerbahçe korona olan futbolcu

Kulüpten yapılan açıklamada “Bu akşamki maçımızın 21 kişilik kadrosunda olmayan bir oyuncumuza gösterdiği semptomlar sonrası uygulanan PCR testinin sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci başlamıştır” denildi.

Testi pozitif çıkan futbolcunun ismi ise paylaşılmadı.

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