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Spor Fenerbahçe'de gündem yeniden İsrailli isimde!
Spor

Fenerbahçe'de gündem yeniden İsrailli isimde!

Fenerbahçe golcü arayışlarına devam ederken gözünü tekrardan İsrailli golcü Eran Zahavi'ye dikti.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 12:31:00 -
Fenerbahçe'de gündem yeniden İsrailli isimde!

Fenerbahçe golcü arayışlarına devam ederken gözünü tekrardan İsrailli golcü Eran Zahavi'ye dikti. PSV Eindhoven ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve takımdan ayrılması beklenen Zahavi ile birçok kulüp ilgileniyor. Hücum hattında geniş rotasyon derinliği sağlamak isteyen sarı-lacivertlilerde transferin nasıl sonuçlanacağı taraftarlar açısından merak konusu haline geldi. 

Fenerbahçe hücum hattında kadro derinliğini sağlamak için gözünü geçmiş dönemde kontak kurduğu Eran Zahavi'ye dikti.

Süper Lig'de İsmail Kartal yönetiminde yükselişe geçen sarı-lacivertliler hücum hattında yaşadığı sıkıntıları artık yaşamak istemiyor.

Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan ve planlamalarını bu yönde yapan Fenerbahçe yönetimi transfer de önceliği forvet hattına verecek.

Enfocco adlı sitede yer alan habere göre Kanarya geçmiş transfer döneminde de ilgilendiği Eran Zahavi'yi kadrosuna katmak istiyor.

PSV Eindhoven'de forma giyen İsrailli futbolcu Hollanda ekibine transfer olmadan önce Fenerbahçe ile adı çokça anılmıştı. Sarı-lacivertlilerle birlikte Avrupa'dan ve Güney Amerika'dan birçok kulüp yıldız futbolcu ile ilgileniyor.

 

Botafogo, Benfica ve Arsenal'inde oyuncuyla ilgilendiği haberi yapan sitede yer alan bilgiler arasındaydı.

Yıldız hücumcunun kariyerine nerede devam edeceği futbol kamuoyu tarafından merak konusu oldu.

30 Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek futbolcu yükselen performansını sürdürmeye devam ediyor.

 

34 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe taraftarıyla geçmiş transfer döneminde yaşadığı sosyal medyadaki etkileşim çılgınlığı, Kanarya'nın elini biraz olsun diğer kulüplere göre rahatlatıyor.

 

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