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Spor Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Spor

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını devam ettirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 17:22:00 -
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana, Konyaspor maçında rakibiyle çarpışan Yunan futbolcu Dimitris Pelkas da katıldı.

Sadık Çiftpınar, Sinan Bulut ve Mesut Özil sakatlıkları sebebiyle idmanda yer almadı.

Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdü.

Antrenmanın basına kapalı kısmında taktik çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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