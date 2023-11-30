Fenerbahçe'de Fred'in durumu belli oldu! Derbiye yetişecek mi?

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde Premier Lig devi Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred, oynadığı futbolla Sarı-Lacivertli taraftarların büyük bir beğenisini kazanmıştı. Sakatlığının ardından Fenerbahçe hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk puan kayıplarını yaşamıştı. Brezilyalı süperstardan sevindiren haber geldi ve takımla antrenmanlara başladı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın yıldız oyuncusu özelindeki planı da ortaya çıktı

Ferdi riske edilmedi

Son olarak Karagümrük mücadelesinde baldırına aldığı darbeye rağmen sakat sakat maçı tamamlayan Ferdi Kadıoğlu da riske edilmemek adına Danimarka’ya götürülmedi. İsmail Kartal, altyapıdan tam 6 oyuncuyu kafileye dahil etti. Özellikle Ferdi’nin yokluğunda sol bekte kimin oynayacağı merak ediliyordu. Oosterwolde, stoper kalmadığı için yine savunmanın merkezinde görev yapacak.

İsmail Kartal'dan sürpriz tercih

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, defansın solunda ise büyük bir ihtimalle İngiliz futbolcu Ryan Kent'i görevlendirecek. Şu ana kadar kendisinden beklenilen performansı bir türlü ortaya koyamayan kanat oyuncusu, kendisine sunulan bu şansı kullanmaya çalışacak.

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Nordsjaelland Teknik Direktörü Johannes Thorup, F.Bahçe karşısında ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Danimarkalı çalıştırıcı, "İstanbul'da oynanan ilk maçtan gereken dersleri çıkardık. Bu doğrultuda sahaya çıkıp kazanmak için oynayacağız" dedi.

İşte İsmail Kartal'ın Fred planı

Avrupa Konferans Ligi'nde bugün Danimarka'nın Nordsjaelland ekibiyle deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye, alacağı 1 puan bile gruptan çıkmak için yetecek. Buna rağmen tüm planlarını galibiyet üzerine kuran teknik direktör İsmail Kartal, kadro konusunda dikkatli davranıyor.

Sabah'ın haberine göre; özellikle sakatlığı sonrası orta sahada ciddi sorunlar yaşayan Fred'in durumunu yakından takip eden tecrübeli çalıştırıcı, takımla çalışmalara başlayan Sambacı için aceleci davranmıyor. 30 yaşındaki yıldız için temel hedef; Sivasspor karşılaşmasında süre alıp, Beşiktaş derbisini yüzde 100'ü ile oynaması olacak.





