Fenerbahçe'de flaş Joey Veerman gelişmesi

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin ilk imzasının Joey Veerman olması bekleniyordu. Sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı, PSV'ye ise 18 milyon euroluk teklifte bulunduğu ifade edilmişti.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe'nin 18 milyon euroluk teklifi sonrası PSV ile görüşmeler an itibarıyla durdu. Sarı-lacivertlilerin son değerlendirmeleri yaptığı belirtildi.

Bu sezon PSV formasıyla 23 maça çıkan Veerman, 8 gol-8 asistlik skor katkısı verdi. Piyasa değeri 27 milyon euro olan futbolcunun, Hollanda ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.