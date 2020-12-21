Fenerbahçe’de Erol Bulut tartışması
Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Erol Bulut'un geleceği tartışılıyor.
Gaziantep FK maçı sonrasında iyice iplerin gerildiği Fenerbahçe'de Erol Bulut eleştirilerin hedefi haline geldi.
Sarı-lacivertli yöneticiler, Gaziantep FK yenilgisi sonrası başkan Ali Koç'a dünyaca ünlü teknik adamı önerdi.
Fenerbahçe Yönetimi, son 4 lig maçında alınan 3 yenilgi sonrası teknik direktör Erol Bulut için kazan kaldırdı.
Yöneticilerin, başkan Ali Koç'un şimdilik arkasında durduğu Bulut'un gönderilmesini istediği yerine ise sürpriz bir ismin takımın başına geçmesini teklif ettiği öğrenildi.