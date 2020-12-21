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Spor Fenerbahçe’de Erol Bulut tartışması
Spor

Fenerbahçe’de Erol Bulut tartışması

Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Erol Bulut'un geleceği tartışılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 14:46:00 -
Fenerbahçe’de Erol Bulut tartışması

Gaziantep FK maçı sonrasında iyice iplerin gerildiği Fenerbahçe'de Erol Bulut eleştirilerin hedefi haline geldi.

Sarı-lacivertli yöneticiler, Gaziantep FK yenilgisi sonrası başkan Ali Koç'a dünyaca ünlü teknik adamı önerdi.

Fenerbahçe Yönetimi, son 4 lig maçında alınan 3 yenilgi sonrası teknik direktör Erol Bulut için kazan kaldırdı.

Yöneticilerin, başkan Ali Koç'un şimdilik arkasında durduğu Bulut'un gönderilmesini istediği yerine ise sürpriz bir ismin takımın başına geçmesini teklif ettiği öğrenildi.

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